Спорт

Псковские росгвардейцы стали лучшими в легкоатлетическом кроссе

В рамках спартакиады «Всероссийского физкультурно-спортивного общество «Динамо» в Пскове прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В состязаниях приняли участие 6 команд, представляющие правоохранительные ведомства и воинские части, дислоцирующиеся на территории региона.

По итогам первенства первое общекомандное место завоевала команда управления Росгвардии по Псковской области. Второе место заняли представители УМВД России по Псковской области, а «бронзу» получила команда управления Федеральной службы судебных приставов.

В личном первенстве на дистанции 5 километров «золото» получил росгвардеец капитан юстиции Руслан Ильин, а «серебро» завоевал старший лейтенант Алексей Бучин. Среди женщин на дистанции 3 километра второе место получила младший сержант полиции Светлана Рябкина.

Победителей и призеров наградили кубками и почетными грамотами.