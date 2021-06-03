Спорт

Псковскому спортсмену присвоили звание Мастера спорта России

Псковскому спортсмену присвоили звание Мастера спорта России. Его получил воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Владимир Родионов. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Тренереруется спортсмен под руководством В. В. Зенкова.

В клубе единоборств поздравили Владимира Родионова и пожелали ему дальнейших успехов в спортивной карьере и новых побед на ринге и в жизни.