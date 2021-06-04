Спорт

Псковская таможня подготовилась к Чемпионату Европы

Таможенные посты Псковской таможни готовы к проведению таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В период подготовки и проведения матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 для бесперебойного совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых членами иностранных спортивных команд и гостями чемпионата, таможня обеспечила максимальное укомплектование оперативных смен таможенных постов, создала резерв должностных лиц при возможном увеличении пассажиропотока, оборудовала дополнительные рабочие места с наличием необходимого программного обеспечения.

В информационных зонах таможенных постов размещены памятки для пассажиров. Памятки содержат информацию о правилах и нормах ввоза и вывоза на/с таможенную территорию ЕАЭС товаров и денежных средств. Для упрощения коммуникаций должностные лица таможенных постов обеспечены разговорниками на английском, немецком и французском языках.

«На таможенных постах имеются бланки пассажирской таможенной декларации на русском, английском, эстонском и латышском языках, памятки о порядке использования заявлений, а также образцы заполнения деклараций и различных видов заявлений, подаваемых при таможенном декларировании в период следования болельщиков на матчи чемпионата, - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Андрей Ларченко. - В случае необходимости таможней предусмотрена возможность использования полос движения для легкового и грузового транспорта на въезд в РФ, резервной полосы и применения реверсивного движения. На время проведения Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 в случае увеличения пассажиропотока таможней разработаны схемы движения транспортных средств по территории пунктов пропуска».

По состоянию на конец мая таможня поместила под таможенную процедуру временного ввоза с применением карнета АТА 14 товарных партий; под специальную таможенную процедуру 11 товарных партий, добавила Наталья Князева.

Среднее время совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещающихся с применением карнета АТА, составляет менее часа; помещение товаров под специальную таможенную процедуру - 50 минут.

В регионе деятельности Псковской таможни функционирует 5 многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП): на российско-латвийской границе: МАПП Убылинка, МАПП Бурачки, МАПП Лудонка;, на российско-эстонской границе: МАПП Куничина Гора, МАПП Шумилкино.