Спорт

Александр Козловский вручил награды великолукским велосипедистам и их тренерам

Сегодня, 5 июня, на территории Центра подготовки велосипедистов города Великие Луки прошли соревнования, приуроченные ко Всемирному дню велосипедиста. Его участниками стали порядка 100 профессиональных велогонщиков и любителей от 3 до 40 лет. Награды победителям в нескольких возрастных группах вручил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Поздравляя победителей и призеров состязаний, Александр Козловский отметил их высокое мастерство и стремление к победе, пожелал им новых достижений. По словам депутата, велосипедная школа города на Ловати славится своими традициями: спортсмены во все времена показывают высокие результаты на соревнованиях самого разного уровня, в том числе и мирового. «Эти результаты обязывают помогать спортсменам, поддерживать их в стремлении развиваться, покорять новые вершины», – сказал Александр Козловский.

В рамках церемонии награждения спортсменов депутат Госдумы вручил благодарственные письма председателю Федерации велоспорта Псковской области Юрию Карпенкову, руководителю Центра подготовки велосипедистов Ольге Чупровой, а также тренерам спортивной школы «Олимпия» и Центра спортивной подготовки за профессионализм и личный вклад в развитие велоспорта в России.

В ответ тренер-преподаватель высшей категории спортшколы № 3 «Олимпия» Мария Филиппова поблагодарила Александра Козловского за поддержку велосипедистов «Олимпии». Депутат помог в приобретении формы для воспитанников спортшколы.

«К первым Всероссийским соревнованиям у воспитанников нашей школы появилась форма, и наших ребят теперь видно в гонке и на дороге, что немаловажно. Ребята довольны, им все нравится», – сказала Мария Филиппова и добавила, что «Олимпия» получила 50 комплектов костюмов для велогонщиков.

Фото Александра Воробьева