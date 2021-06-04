Спорт

Сборная России по футболу обыграла Болгарию в товарищеском матче

Гол спартаковца Александра Соболева принес российской сборной победу над командой Болгарии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча, прошедшая в субботу, 5 июня, в Москве, завершилась со счетом 1:0. Александр Соболев отличился с пенальти на 84-й минуте.

Состав нашей команды в этом матче: Шунин, Караваев (Фернандес, 72), Джикия, Семенов, Жирков (Миранчук, 78), Зобнин, Баринов (Дивеев, 50), Оздоев, Головин (Мостовой, 62), Ионов (Кузяев, 46), Дзюба (Соболев, 58).

Отметим, что гимн России перед началом встречи исполнил популярный эстрадный певец Филипп Киркоров.

Игра с болгарами стала для подопечных главного тренера Станислава Черчесова заключительной перед стартом в ЕВРО. Уже через неделю, 12 июня, сборная России сыграет с командой Бельгии .Поединок пройдет в Санкт-Петербурге.

Фото: Лента.ру