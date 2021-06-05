Спорт

Пскович вошел в сборную России по гребному спорту

Псковский спортсмен Александр Матвеев прошел отбор в спортивную сборную команду России по гребному спорту для участия в первенстве мира среди участников до 23 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Юбилейные международные соревнования по гребному спорту «60-ая большая московская регата» прошли с 4 по 6 июня в Москве на «Гребном канале Москва».

Спортсмен центра спортивной подготовки? мастер спорта России Александр Матвеев показал сильнейший результат на дистанции 2000 метров в парной двойке, где на старт вышли более 15 экипажей.

Результат Александра — 6 минут 35 секунд.

В центре спортивной подготовки поздравили спортсмена и тренера Сергея Матвеева с «отличным результатом».