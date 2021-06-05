Спорт

Пскович стал чемпионом России по велосипедному спорту

Пскович стал чемпионом России по велосипедному спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Псковские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту, которые проходили в городе Волоколамске 5 и 6 июня.

В дисциплине шоссе-критериум на дистанции 40 км победу одержал мастер спорта России Тимофей Шерстнев. На дистанции 113 км в групповой гонке первое место занял мастера спорта России Константин Некрасов, третье – Тимофей Шерстнев.

В Центре спортподготовки поздравили спортсменов и тренерский состав велосипедного отделения с высокими результатами.