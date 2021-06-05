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Спорт

Псковские гребцы прошли почти 70 км по Неве в честь дня рождения Петра I

07.06.2021 16:38|ПсковКомментариев: 0

Команда Псковской региональной Федерации гребли приняла участие в Петровском гребном марафоне. На лодках «Дракон» она преодолела дистанцию 68 км от крепости Орешек до Петропавловской крепости. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации Алексей Лаврентьев.

Фото здесь и далее: страница Татьяны Лаврентьевой в социальной сети «ВКонтакте»

Традиционное мероприятие посвящено празднованию дня рождения Петра I. Организаторы отмечают, что на сегодняшний день это событие является самым крупным гребным марафоном в России, число участников превысило 1000 человек.

Псковскую область на этих соревнованиях представляли Арина Лаврентьева (барабанщик), Алексей Алексеев (рулевой), Петр Иванов и Виталий Любимов (загребные), Наталья Борисова, Татьяна Лаврентьева, Александр Дуваров, Михаил Егоров, Андрей Тубин, Валентина Вороненкова, Елена Григорьева и президент Федерации гребли на лодках «Дракон» Алексей Лаврентьев. Отметим, что средний возраст псковских спортсменов — около 55 лет.

«Мы не ставили перед собой задачу стать лучше всех, хотели просто преодолеть себя, ведь на такую дистанцию мы шли первый раз. Получилось довольно удачно, дружно, красиво», - рассказал Алексей Лаврентьев.

По его словам, сначала все псковские спортсмены боялись такой длинной дистанции, и Алексей собирался отправиться в северную столицу один. «В последний момент команда все-таки согласилась. Собирались сойти с дистанции, не доходить ее до конца, однако, нам все же удалось ее преодолеть», - поделился президент Федерации гребли на лодках «Дракон».

Алексей Лаврентьев подчеркнул, что поездка не состоялась бы без поддержки Псковского областного совета профессиональных союзов, организация оплатила спортсменам дорогу до Петербурга.

«Мы всегда стараемся развивать псковский спорт. Да, сейчас запрещено выходить на улицы, но благодаря таким масштабным мероприятиям знамя профсоюзов видно, наши требования учитываются, лозунги слышны» - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов (цитата Псковский облсовпроф «ВКонтакте»).

Своими впечатлениями от соревнований поделилась участник команды Татьяна Лаврентьева. Комментарий она опубликовала на странице «ВКонтакте»: «Прекрасная погода, воздух, вода, Нева, Питер, спортивный настрой, всюду гребцы, лодки, огромное количество участников. Дан старт, начали, вдруг как-то круто начали, дружно, слаженно, на хорошем настроении, и как пошло! И все ... забыт отдых, пошли-пошли! 28 км, первая остановка, все - не останавливаемся, мы - первые, идем-идем, каким-то чудом удалось уговорить сделать остановку. Быстро-быстро пьем воду, съедаем питерскую шоколадку, кому нужно — идут в туалет и вперед! Идем по течению, но волны, пороги, начинает появляться усталость, выручает хорошее настроение, слаженная работа команды, общаемся с встречающимися по пути участниками, с кем-то делимся водой, делаем небольшие перерывы для отдыха, видим красивые питерские берега, любуемся пейзажами, достопримечательностями».

По ее словам, вид на Санкт-Петербург с Невы производит совершенно иное впечатление. «Продолжаем идти вперед. Следующая остановка, остается 6 км из 68. Уже никто не возражает, чтобы остановиться и выпить воды, чая, съесть печенье, сладости. И вот эти 6 км, сильная волна, идем, Аврора, мосты, парусник "Алые паруса", все очень красиво, непросто, но все получается. Финиш! Мы пришли! Медали вручаются!» - написала Татьяна Лаврентьева.

Федерация гребли на лодках «Дракон» приглашает всех желающих попробовать свои силы на открытых бесплатных тренировках. Подробности можно узнать по телефону 89212103837, Алексей Лаврентьев.

Теги: #псков #гребной спорт #санкт-петербург #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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