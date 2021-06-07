Спорт

В Госдуму внесли проект о доплате к пенсии тренерам олимпийских чемпионов

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о доплате к пенсии тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Сейчас доплату получают только сами спортсмены. Согласно документу, тренеры, которые участвовали в подготовке чемпионов и входили в состав российских делегаций на соревнованиях, будут получать к пенсии дополнительно 12,5 тысяч рублей.

Законопроект разработали секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, член комитета по труду Ольга Павлова (все – «Единая Россия»), а также сенаторы Александр Карелин и Инна Святенко.

Напомним, в Псковской области чемпионом Олимпийских игр является, в частности, лыжник Михаил Иванов. Его первым тренером был Павел Мищенков.