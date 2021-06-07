Спорт

Пскович установил два рекорда области на турнире по тяжелой атлетике

Пскович установил два рекорда области на турнире по тяжелой атлетике. Об этом Псковской Ленте Новостей собщили организаторы соревнований.

5 июня состоятся II открытый турнир по тяжелой атлетике «Память», посвященный тренерам города Пскова, которые развивали тяжелую атлетику в Пскове и Псковской области.

Соревнования проводили в трех возрастных группах, в них приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет. Псков представляли атлеты спортивной школы олимпийского резерва «Надежда». В гости к псковичам приехали спортсмены из Великого Новгорода и спортшколы районного центра Батецкий (Новгородской области).

В итоге борьбы псковичи заняли семь первых мест и одно второе место. Пскович Викторов Илья в весовой категории до 61 кг установил два рекорда области: в толчке штанги, покорив вес 80 кг, а также в двоеборье 140 кг.