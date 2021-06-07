Спорт

Росгвардейцы стали призерами соревнований по стрельбе в Пскове

Росгвардейцы стали призерами соревнований по практической стрельбе, которые состоялись в Пскове в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие 8 команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории региона. Перед началом соревнований участники прошли инструктаж о мерах безопасности и условиях выполнения упражнений.

Участники соревновались в стрельбе на точность из автоматического оружия и пистолетов из различных положений. Расстояние до мишени составляло от 3 до 100 метров.

В итоге представители управления Росгвардии по Псковской области завоевали «серебро», третьего места удостоились военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, первое место заняла команда регионального УФСИН.

В личном первенстве росгвардеец Кирилл Е. занял первое место в одном из упражнений по стрельбе из автомата, а второе место получил росгвардеец Максим П. Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.