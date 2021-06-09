На территории Моглинской школы завершено строительство стадиона

На территории Моглинской школы завершено строительство пришкольного стадиона. Спортивный объект построен строительной организацией ООО «РЕГИОНСТРОЙКОНТРОЛЬ» по заказу Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома.
«Объект получился просто замечательный и очень нужный для школьников и молодежи. Все спортивные площадки и сооружения обязательно будут востребованы и позволят проводить учебные занятия физической культурой и игровыми видами спорта одновременно большим количеством участников», - говорится в инстаграм-аккаунте администрации Псковского района.
Районные власти также поздравили педагогов, учащихся Моглинской средней школы и всех жителей Логозовской волости с обретением нового современного спортивного комплекса.