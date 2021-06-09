Спорт

Турнир по пляжному волейболу пройдет в Пскове

Турнир по любительскому пляжному волейболу среди смешанных команд пройдет в Пскове 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. В составе команды обязательно должна быть одна девушка и один молодой человек.

Мероприятие состоится на территории «Pskov Wake Park» (улица Яна Райниса, 41Б). Начнутся соревнования в 18:30.

Регистрация возможна по ссылке. Количество мест ограничено, добавили организаторы спортивного мероприятия.