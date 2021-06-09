Спорт

В Пскове прошли первые состязания второго этапа «Командирских стартов»

На базе Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск состоялись первые состязания второго этапа конкурса на Кубок министра обороны РФ «Командирские старты». Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, на соревнования прибыли офицеры из 11 соединений и воинских частей общей численностью около 90 человек.

На соревнованиях определяют лучшего командира взвода, командира роты, батальона, командира полка.

На первом этапе участники выполнили упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова. Для мужчин необходимо было произвести 5 пробных выстрелов и 30 выстрелов на зачет. Женщины после 3 пробных выстрелов производили 10 выстрелов на зачет по грудной мишени.

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На втором этапе военнослужащие состязались в упражнениях на силу. Мужчины подтягивались на перекладине, а женщины выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

На третьем этапе соревнований все конкурсанты посоревнуются в плавании. Мужчины – на дистанцию в 300 метров. Женщины – в 100 метров для женщин. На этом этапе пройдет эстафета.

Четвертым и последним этапом соревнований станет упражнение на выносливость – бег на 3 километра у мужчин и 1 километр у женщин, а завершит все соревнования легкоатлетическая эстафета.