«За шариком по полю»: спортдиректор рассказал о чемпионате по воздухоплаванию

Уже сегодня, 11 июня, в Великих Луках пройдет первое соревнование воздухоплавателей, в котором участники 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту покажут свое мастерство. В этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекцией, основной акцент сделан именно на спортивную составляющую, показательная программа ограничена. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города со ссылкой на спортивного директора чемпионата России по воздухоплаванию Ивана Меняйло.
Тем не менее спортивная дирекция чемпионата спланировала задания таким образом, чтобы полеты аэростатов проходили над городом и жители смогли насладиться зрелищем парящих над Великими Луками аэростатов.
Как пояснил спортивный директор мероприятия, чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках, является основным чемпионатом для российских пилотов. По результатам соревнований проходит отбор в сборную, и пилоты готовятся уже к международным соревнованиям. «В этом году пройдет первенство мира в Польше и чемпионат Европы в Венгрии. Не так много соревнований в этом году, а в прошлом их вообще не было из-за ограничений. Поэтому здесь, в Великих Луках, можно сказать, идет главная подготовка к международным соревнованиям», - уточнил Иван Меняйло.
Часть пилотов, зарегистрировавшихся в этом году, впервые принимает участие не только в чемпионате России, но и в целом в подобном соревновании.
Иван Меняйло уже около 15 лет ежегодно приезжает в Великие Луки как судейских должностях, так и в качестве участника. «Самая главная причина, почему я и другие пилоты сюда приезжают - нас здесь ждут. Хочется возвращаться туда, где ждут. Поэтому несколько грустно, что будут ограничены массовые мероприятия, - отметил он. - Знаете, бывает, что приземляешься около какой-нибудь деревушки, и дети с радостью подбегают. Интересуешься, откуда они, а они отвечают, что уже два километра за шариком бегут по полям. Конечно, это приятно. Мы благодарны за это и понимаем, что летаем, в том числе для зрителей. Иначе и полетов было бы гораздо меньше».
Добавим, что для всех зрителей будет доступна онлайн-трансляция в официальных сообществах 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках в социальных сетях, а также официальных группах администрации города в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».