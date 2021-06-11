Спорт

«За шариком по полю»: спортдиректор рассказал о чемпионате по воздухоплаванию

Уже сегодня, 11 июня, в Великих Луках пройдет первое соревнование воздухоплавателей, в котором участники 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту покажут свое мастерство. В этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекцией, основной акцент сделан именно на спортивную составляющую, показательная программа ограничена. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города со ссылкой на спортивного директора чемпионата России по воздухоплаванию Ивана Меняйло.

Тем не менее спортивная дирекция чемпионата спланировала задания таким образом, чтобы полеты аэростатов проходили над городом и жители смогли насладиться зрелищем парящих над Великими Луками аэростатов.

«В программу включены задания разного рода, например, можно спланировать задание так, чтобы утром, в течение получаса или часа, аэростаты кружили вдоль устья Ловати. Тогда многие жители их увидят, будет красиво и интересно», - отметил он.

Как пояснил спортивный директор мероприятия, чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках, является основным чемпионатом для российских пилотов. По результатам соревнований проходит отбор в сборную, и пилоты готовятся уже к международным соревнованиям. «В этом году пройдет первенство мира в Польше и чемпионат Европы в Венгрии. Не так много соревнований в этом году, а в прошлом их вообще не было из-за ограничений. Поэтому здесь, в Великих Луках, можно сказать, идет главная подготовка к международным соревнованиям», - уточнил Иван Меняйло.

Часть пилотов, зарегистрировавшихся в этом году, впервые принимает участие не только в чемпионате России, но и в целом в подобном соревновании.

«Полетов и пилотов ждем с нетерпением. С некоторыми мы давно не виделись. Хорошо, что появляются новые люди. У нас в Подмосковье, где я живу и работаю, открыт учебный центр по подготовке пилотов. Отрадно видеть, что многие недавние выпускники этого учебного центра уже обращают свой взгляд на соревнования по воздухоплавательному спорту. Некоторые из них приедут сюда для участия в чемпионате», - поделился спортивный директор.

Иван Меняйло уже около 15 лет ежегодно приезжает в Великие Луки как судейских должностях, так и в качестве участника. «Самая главная причина, почему я и другие пилоты сюда приезжают - нас здесь ждут. Хочется возвращаться туда, где ждут. Поэтому несколько грустно, что будут ограничены массовые мероприятия, - отметил он. - Знаете, бывает, что приземляешься около какой-нибудь деревушки, и дети с радостью подбегают. Интересуешься, откуда они, а они отвечают, что уже два километра за шариком бегут по полям. Конечно, это приятно. Мы благодарны за это и понимаем, что летаем, в том числе для зрителей. Иначе и полетов было бы гораздо меньше».

Добавим, что для всех зрителей будет доступна онлайн-трансляция в официальных сообществах 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках в социальных сетях, а также официальных группах администрации города в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».