Спорт

Главный футбольный турнир года стартует в Европе

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В первый день турнира в Риме сыграют команды Турции и Италии. Церемонию открытия чемпионата и стартовый матч в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнется в 21:30.

Сборная России вступит в борьбу в субботу, 12 июня. Подопечные главного тренера Станислава Черчесова сыграют против сборной Бельгии, которая занимает в рейтинге ФИФА первое место. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 22.00. Эту игру в прямом эфире покажет канал «Россия 1». В рамках группового этапа сборная России сыграет также с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате Европы. В него вошли 26 футболистов.

Вратари (3)

1. Антон Шунин («Динамо» Москва)

12. Юрий Дюпин («Рубин» Казань)

16. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники (7)

2. Марио Фернандес (ЦСКА Москва)

3. Игорь Дивеев (ЦСКА Москва)

4. Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург)

5. Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный)

13. Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция)

14. Георгий Джикия («Спартак» Москва)

18. Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург)

Полузащитники (13)

6. Денис Черышев («Валенсия» Испания)

7. Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург)

8. Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва)

11. Роман Зобнин («Спартак» Москва)

15. Алексей Миранчук («Аталанта» Италия)

17. Александр Головин («Монако» Франция)

19. Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва)

20. Алексей Ионов («Краснодар»)

21. Даниил Фомин («Динамо» Москва)

23. Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург)

24. Андрей Мостовой («Зенит» Санкт-Петербург). 11 июня стало известно, что в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева («Динамо» Москва).

25. Денис Макаров («Рубин» Казань)

26. Максим Мухин (ЦСКА Москва)

Нападающие (3)

9. Александр Соболев («Спартак» Москва)

10. Антон Заболотный (ЦСКА Москва)

22. Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург)

Всего в чемпионате Европы участвуют 24 команды.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Иллюстрация: ru.uefa.com