Спорт

Александр Козловский поделился яркими кадрами кей-граба

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поделился яркими кадрами, сделанными в Великих Луках в рамках 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

«В этом году вновь в небе над Великими Луками парят гигантские воздушные шары. В первый день чемпионата состоялся кей-граб, однако в связи с ограничительными мероприятиями он прошел без зрителей. За борьбой пилотов можно было наблюдать в режиме реального времени — с места событий велась видеотрансляция», - сообщил парламентарий и отметил, что ни один из пилотов не смог попасть в специальную корзину, но были те, кто бросил маркер максимально близко к цели.

«Имена пилотов, которым будут вручены поощрительные призы, узнаем в скором времени. А пока предлагаю посмотреть самые яркие моменты кей-граба», — написал Александр Козловский.