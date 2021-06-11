Состояние Кристиана Эриксена, упавшего в обморок на матче Евро-2020, стабильно

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, упавший в обморок во время матча с Финляндией 12 июня, находится в сознании, его состояние стабильно.
Фото: REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, упавший в обморок во время матча с Финляндией 12 июня, находится в сознании, его состояние стабильно. Данную информацию до болельщиков довели во время вынужденной паузы в матче.
Напомним, футболист сборной Дании потерял сознание в первом тайме матча. В момент, когда датский полузащитник упал, к нему на помощь сразу же кинулись футболисты обеих команд.
Футболисту сделали непрямой массаж сердца, закрыв от камер ширмами. Затем спортсмена унесли с поля на носилках и направили в реанимацию.
Матч Финляндии и Дании был прерван. К настоящему времени информации о том, когда он будет продолжен, нет.