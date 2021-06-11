Спорт

Боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин решил завершить выступления в профессиональном спорте, сообщает «Интерфакс».

«Я завершил карьеру, благодарю всех за поддержку. Такое решение, конечно, далось непросто», - заявил Поветкин журналистам.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев считает Поветкина одним из значимых спортсменов в популяризации отечественного бокса.

«Один из самых величайших российских боксеров, который подарил нашим болельщикам яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Он входит в Совет Чемпионов и посещает наши мероприятия. И он продолжит это делать», - приводит слова Щекутьева пресс-служба федерации.

В ночь на 25 марта по московскому времени Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина. Для 41-летнего Поветкина поражение в Гибралтаре, где прошел тот бой, стало третьим в карьере при 36 победах (25 из них - нокаутом) и одной ничьей.