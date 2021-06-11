Спорт

В Псковской области определили победителей олимпиады по шахматам

Утверждены окончательные итоги финального областного этапа олимпиады по шахматам среди обучающихся вторых классов общеобразовательных организаций Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации шахмат.

Олимпиада включает три этапа: школьный, муниципальный и областной, она является аналогом предметных олимпиад среди школьников. Данное мероприятие проводят при поддержке областных комитетов по образованию и спорту, а также благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.

Традиционно в последние годы олимпиада проходит на родине великого шахматиста, первого русского шахматного мастера Александра Петрова в Опочке. Соревнование состоит из трех конкурсных дисциплин: конкурса эрудитов, конкурса решения шахматных задач и блиц-турнира. В течение двух дней все участники и сопровождающие их учителя были обеспечены бесплатным трехразовым питанием за счет региональной Федерации шахмат.

С приветственными словами к юным участникам олимпиады обратился директор регионального центра шахматного образования и спорта Александр Шпак, который передал слова напутствия от и. о. председателя комитета по образованию Андрея Ермакова, а также пожелал ребятам быть внимательными и аккуратными при подготовке конкурсных заданий.

Президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов поблагодарил учителей шахмат за проявленный интерес к олимпиаде и подготовку юных любителей шахматного искусства. Обращаясь к юным талантам, он подчеркнул, что «шахматы – хороший помощник, чтобы стать интеллектуально развитыми, уметь просчитывать жизненные ситуации и принимать всесторонне обоснованные и объективные решения, а самое главное — найти достойное место в нашем обществе».

Победителем олимпиады в общем зачете по итогам результатов трех конкурсов стал учащийся псковской школы №1 Григорий Григорьев. Второе место занял великолучанин Иван Лабецкий. Третье место получил Андрей Будников — учащийся школы №9 города Пскова.

Лучшим в конкурсе по решению шахматных задач стал Григорий Григорьев, в конкурсе эрудитов – Иван Лабецкий, а в блиц-турнире — Андрей Будников.

Всем победителям и призерам во всех конкурсных дисциплинах организаторы и главный арбитр олимпиады, директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашев, вручили дипломы и медали. Участники мероприятия получили памятные подарки.