Спорт

Второй спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках состоится

На брифинге перед вторым спортивным полетом пилотам и их командам доложили метеоинформацию. По данным метеослужбы второму спортивному полету быть. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Фото: Луки.ру

Спортивный директор чемпионата Иван Меняйло рассказал аэронавтам про задания. Сегодня их три, старты будут индивидуальными. А вот для выполнения задания аэростатам необходимо обязательно будет пролететь над центром города.

Ранее сообщалось, что вечерний спортивный полет воздухоплавателей будет зависеть от погоды.