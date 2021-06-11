Второй спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках состоится

На брифинге перед вторым спортивным полетом пилотам и их командам доложили метеоинформацию. По данным метеослужбы второму спортивному полету быть. Об этом сообщает портал Луки.ру.
Фото: Луки.ру
Спортивный директор чемпионата Иван Меняйло рассказал аэронавтам про задания. Сегодня их три, старты будут индивидуальными. А вот для выполнения задания аэростатам необходимо обязательно будет пролететь над центром города.
Ранее сообщалось, что вечерний спортивный полет воздухоплавателей будет зависеть от погоды.