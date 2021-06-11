Спорт

Пскович примет участие в кубке России по боксу в составе команды СЗФО

Пскович примет участие в соревнованиях в Екатеринбурге в составе сборной команды Северо-Западного федерального округа по боксу. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Командный кубок России по боксу пройдет с 14 по 19 июня. На соревнования приедут более 200 сильнейших спортсменов из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения страны.

От Псковской области в мероприятии примет участие воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» и кандидат в мастера спорта России Кирилл Титов.