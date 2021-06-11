Спорт

Осужденный из себежской колонии стал призером всероссийского турнира по шахматам

Осужденный, отбывающий наказание в ИК-6, вошел в тройку победителей онлайн-турнира по шахматам, приуроченного к празднованию Дня России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Турнир проходил на платформе автономной некоммерческой организации «Всемирная лига шахмат – транзит», являющейся организатором шахматных онлайн-соревнований среди осужденных уголовно-исполнительной системы России.

В группе, где участвовал осужденный, отбывающий наказание в себежской колонии, было зарегистрировано 9 играющих. Турнир проходил по правилам «быстрых шахмат» с контролем времени 5 минут на партию. Победитель определялся по наибольшему количеству набранных баллов.

По итогам турнира победителей наградили дипломами.