Спорт

Псковичи стали призерами чемпионата России по бадминтону

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Эдуард Барканов и Екатерина Огинская стали призерами чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бадминтон» в Саратове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 регионов России.

Эдуард Барканов занял третье место в одиночном и в парном разрядах с представителем Республики Татарстан Ильназом Гиниятуллиным.

Екатерина Огинская заняла третье место в одиночном разряде, завоевала «бронзу» в парном разряде с представительницей Ульяновской области Альбиной Мухаметовой и стала второй в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики Антоном Ивановым.

«Завоевав медали чемпионата, наши ребята попали в состав сборной страны на 2022 год. Теперь они будут готовиться к Кубку России, который пройдет в сентябре в Ставрополе», - добавили в Центре спортивной подготовки.