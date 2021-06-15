Спорт

Мнения по поводу первого матча сборной России по футболу на ЧЕ

Несмотря на то, что российским футболистам под предводительством Черчесова досталась вполне проходимая группа на Чемпионате Европы, говорить о гарантированном выходе было глупо. Более того, многие эксперты сходились во мнении, что россиянам нужно проявить настоящий героизм, чтобы пройти в стадию плей-офф. И спасибо за опасения стоило сказать отчасти тому сопернику, с которым Россия играла первый матч – бельгийцам.

Мало того, что Бельгию считали одним из фаворитов турнира, что подтверждает рейтинг среди европейских сборных, так и звезд в составе у бельгийцев было больше – почти все играли в престижных клубных чемпионатах. Иными словами, фаворитом встречи, несмотря на то, что она проходила в Санкт-Петербурге, считалась именно Бельгия.

Но и у России были шансы. По крайней мере, на ничью. Во-первых, родные трибуны должны были помочь. Во-вторых, у бельгийцев не планировался выход Де Брейне, который получил травму в финале Лиги Чемпионов.

Не исключалось, что тренер сборной Бельгии мог решить поберечь звезду и не выпускать его на первый матч в группе. Но расслабляться из-за изменений в составе соперника россиянам все же не стоило – дублеров почти такого же класса у Мартинеса хватало. Также нельзя было исключать, что бельгийцы сыграют на контратаках, пытаясь подловить нашу сборную на грубых ошибках.

У россиян тоже были свои потери, причем в обороне. Например, травмированный Кудряшов. И заменить его на все сто процентов некому – у дублеров нет либо аналогичного опыта, либо сказывается возраст, либо на лицо слабая сыгранность с партнерами в сборной. С нападением у россиян все ясно, и в этом их плюс и одновременно минус – игра понятная и читаемая. Здесь можно найти больше мнений о прошедшем матче.

Почти все эксперты были уверены, что бельгийцы, каким бы составом они не вышли, будут забивать. Причем минимум 1 гол будет, а то и 2-3. Даже без командной сыгранности, просто на индивидуальном мастерстве бельгийцы забивали.

С другой стороны, оборона у Бельгии – это не ее конек. Россияне не так давно два раза встречались с бельгийцами, причем на отборе к ЧЕ. Результаты встреч не очень утешительные, но зато россиянам удавалось забивать. Тем не менее, игра была зрелищная и результативная – бельгийцы играли в атаку, а наши парни пытались использовать стандартные положения.