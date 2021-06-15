Спорт

Псковские пловцы установили новые рекорды

Чемпионат и первенство «Олимпийские дни» спортивной школы по плаванию «Барс», посвященные памяти первого директора Дома спорта, заслуженного работника физической культуры РСФСР С. П. Борисова, прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

Соревнования проходили в виде личного первенства. Победители и призеры определялись по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции в семи возрастных группах (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 год рождения). Лучшие результаты высчитывались по таблице FINA по сумме 4-х дистанций, спортсменов награждали дипломами и медалями.

Победители и призеры эстафет определялись по лучшему техническому результату в шести возрастных группах: 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 год рождения. Спортсмены 2010 года рождения награждались по сумме многоборья 4 х 50 м (шесть мальчиков и три девочки), 2011 года рождения – по сумме многоборья 4 х 25 м (шесть мальчиков и три девочки).

По сумме очков в многоборье победителями среди старшеклассников стали кандидат в мастера спорта Артем Елбакиев (среди юношей 2003 года рождения), мастер спорта России Андрей Селягин (среди юношей 2004 года рождения), и кандидат в мастера спорта Татьяна Степанова Татьяна (среди девушек 2004 года рождения).

В других возрастных группах победили Ярослав Поляков и мастер спорта России Варвара Степанова (2005 год рождения), Алексей Мисюра и кандидат в мастера спорта Карина Данилова (2006 горд рождения), Кирилл Печниковский и кандидат в мастера спорта Наталия Вихрова (2007 год рождения), Макар Матюшенко и Александра Семенова (2008 год рождения), Захар Болоболов и Алина Мурзанаева (2009 год рождения).

Абсолютный рекорд Псковской области на дистанции 50 м на спине (25,54) установил мастер спорта России Андрей Селягин.

Рекорд Псковской области для возраста 14 лет на дистанции 50 м вольным стилем (27,16) установила кандидат в мастера спорта Карина Данилова. Захар Болоболов установил рекорд Псковской области для возраста 11 лет на дистанции 50 м баттерфляем (30,80).

В ходе соревнований тринадцать псковских пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов. Всего в соревнованиях приняли участие 298 спортсменов.