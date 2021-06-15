Спорт

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии и одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, команда России встретилась со сборной Финляндии в рамках матча 2-го тура группового раунда чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Счет в матче на второй компенсированной к первому тайму минуте открыл Алексей Миранчук, сообщает РИА Новости.

Ранее футболисты сборной России уступили соперникам из национальной команды Бельгии в своем стартовом матче в рамках чемпионата Европы-2020. Матч закончился со счетом 3:0. Первый и третий мяч в наши ворота забил Ромелу Лукаку, а второй - Тома Менье.