Спорт

В Великих Луках определили чемпиона России по воздухоплаванию

Чемпионом России по воздухоплавательному спорту стал пилот из Тулы Олег Снетков. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Опередив участников из Москвы и Великих Лук, чемпионом России по воздухоплавательному спорту в этом году стал пилот из Тулы Олег Снетков, управляющий аэростатом "Барбадос"», - написал глава города.

Смотрите также Заключительный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках

Сегодня, 17 июня, в Великих Луках участники 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту совершили заключительный спортивный полет. Напомним, чемпионат открылся 12 июня.