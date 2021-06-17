Спорт

Пилот Почты России вошел в пятерку лидеров чемпионата России по воздухоплаванию

Пилот Сергей Чинёнов, представляющий Почту России на Международной встрече воздухоплавателей в городе Великие Луки, набрал 22 011 очков и стал четвертым среди 21 участника соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Результат – достойнейший для первого участия нашего аэростата в таком масштабном мероприятии. Поздравляю Сергея и благодарю за представление Почты России на прошедших соревнованиях. Уверена, жители и гости Великих Лук получили огромное удовольствие, наблюдая за ярким и зрелищным шоу. Баллонная почта пользовалась успехом у наших клиентов, что добавило содержательности мероприятию, а также способствовало росту его популярности, ведь отправления с соответствующим штемпелем и тематические открытки разлетелись по всему миру», - сказала руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина.

«Аэростат Почты России показал себя отлично. Его яркая оранжевая оболочка украшала небо Великих Лук. Сначала пришлось с ним немного повоевать, так сказать, приручить и обкатать, но потом мы с ним сдружились и совершили много отличных полетов, и, как итог, показали неплохой результат в соревновании. Верю, что на этом шаре можно и нужно показывать высочайшие результаты, и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Почта России вперед!» - поделился пилот-воздухоплаватель Сергей Чинёнов.

За время проведения соревнований пилот Почты России выполнил 30 заданий за семь спортивных полетов. Максимальная высота подъёма аэростата составила 2500 метров.

Общее расстояние совершенных полетов аэростата над городом на Ловати составило порядка 170 километров, а максимальная скорость – 50 км/час.