Спорт

Псковичи отличились на соревнованиях «Школа безопасности» в Вологде

Воспитанники военно-патриотического центра «Патриот» заняли призовые места в отдельных дисциплинах на XXIII Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». Они прошли с 10 по 15 июня в Вологодской области под эгидой МЧС России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачетах. Команда Псковской области успешно выступила на состязаниях, заняв второе место в младшей возрастной группе и третье место в старшей возрастной группе.

Лучшим по спортивному ориентированию в личном зачете в старшей группе стал Владлен Сооц, в младшей группе отличились Тимофей Солодов и Глеб Кулаев. В дисциплине «Комплексное силовое упражнение» в младшей группе первое место занял Тимофей Солодов.

«Поздравляем воспитанников центра «Патриот» с успешным выступлением на соревнованиях и желаем дальнейших успехов!» - отметили в ведомстве.