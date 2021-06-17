Спорт

Инвалид-колясочник решил покорить Чудское озеро на байдарке

Инвалид-колясочник, ветеран спецназа Николай Евтух вместе с сослуживцами решил покорить Чудское озеро на байдарках. Об этом сообщает портал «Форпост. Северо-Запад».

Фото: портал «Форпост. Северо-Запад»

Команда из восьми человек отправится в недельный водный поход после выходных. Участникам предстоит пройти почти 120 километров на веслах до места «Ледового побоища». Маршрут пройдет по реке Великой от Пскова, с выходом в Чудское озеро к Талабским островам и далее к деревне Кобылье Городище.

«Последние полгода были посвящены интенсивным тренировкам. Чудское озеро известно своими штормами, но мы уверены, что стихия нам не помешает», - сказал участник похода, глава Союза дорожников Ленобласти Андрей Кочетков.

Отметим, поход состоится при поддержке областных дорожников, академии петербургского Следкома, следственного управления СК РФ по Псковской области и Союза ветеранов спецназа «Тайфун».

Напомним, в августе прошлого года Евтух вместе с ветеранами отряда «Тайфун», действующими бойцами этого подразделения, а также следователями из Северной столицы и Пскова устроил велопробег. За неделю они преодолели почти 500 километров от Пулковских высот до города Пустошка Псковской области.