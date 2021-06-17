Спорт

В честь дня рождения «Супер фитнес» подготовил для псковичей скидку на здоровье и красоту

Псковскому клубу «Супер фитнес» исполняется 20 лет. В честь праздника клуб подготовил сюрприз-акцию со скидкой до 5000 рублей с возможностью рассрочки. В акцию входит сопровождение тренера, бронзовый загар в солярии и масса других бонусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

«"Супер фитнес" уже "дедушка фитнеса" по меркам фитнес индустрии, - отметили в клубе. - За время работы клуба тысячи гостей уже добились своих целей полностью или частично. Сколько скинули килограмм, сколько сантиметров талии! Сколько нарастили бицепсов и кубиков на прессе! Сосчитать уже невозможно, да и надо ли?»

Скидку в честь дня рождения клуба уже можно бронировать по телефону: 56 60 80. Ее смогут получить только 100 человек и только в течение трех дней: 28, 29 и 30 июня.

«Не упустите! А клубу "Суперфитнес" желаем процветания и продолжить помогать людям быть счастливыми, красивыми и здоровыми!» - добавили в клубе.

Клуб «Супер фитнес» находится на Рижском проспекте, 16 в Пскове. Подробную информацию можно узнать по телефону: 56 60 80 или в группе «ВКонтакте».