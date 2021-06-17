Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для школьников в Пскове

Мастер-класс по воркауту для воспитанников летнего лагеря школы №1 города Пскова провели представители псковского воркаут-движения на площадке возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Ребятам рассказали о функционале площадки, воркауте, физической культуре, базовых упражнениях на турнике, брусьях и так далее, а также продемонстрировали элементы и упражнения, которые они могут изучить, занимаясь регулярно и с пониманием, на любой уличной спортивной площадке, которых в регионе установили свыше 200.

После демонстрации элементов от воркаут-атлетов, ребята сами попробовали свои силы на спортивных снарядах.

«Самое главное в этом спорте - желание, и только тогда у вас пойдет прогресс в освоении элементов по воркауту в лучшую сторону», - отметили представители воркаут-движения.