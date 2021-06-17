Спорт

Реализацию спортивных проектов обсудили псковский губернатор и замглавы Минспорта

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова, на которой были рассмотрены вопросы реализации ряда проектов сферы спорта в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, глава области выступил с рядом предложений по решению актуальных вопросов данного направления.

Участники встречи обсудили взаимодействие Минспорта России и Псковской области в сфере развития физической культуры и спорта, организацию и проведение различных физкультурных и спортивных мероприятий, а также участие региона во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Глава региона также обратился с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении некоторым выдающимся спортсменам региона почетных званий «Мастер спорта России» и «Заслуженный мастер спорта России».

Кроме того, были затронуты вопросы развития спортивной инфраструктуры и популяризации спорта в Псковской области. Губернатор подчеркнул, что развитию массового спорта в регионе уделяется особое внимание, что способствует интенсивному росту жителей, регулярно занимающихся спортом.

По итогам обсуждения участники рабочей встречи договорились о продолжении конструктивной совместной работы, отметили в пресс-службе администрации региона.