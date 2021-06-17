Спорт

Сборная Германии обыграла Португалию в матче Евро

Сборная Германии одержала победу над Португалией (2:4) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Уже на 15-й минуте Криштиану Роналду открыл счет. На 35-й и 39-й минутах португальцы Рубен Диаш и Рафаэль Геррейеро отметились автоголами. На 51-й минуте Кай Хаверц укрепил преимущество немцев, а на 60-й Госенс сделал счет 1:4. Диогу Жота воткнул мяч в ворота Мануэля Нойера с передачи Роналду на 67-й минуте, сократив отставание до двух голов.

Как отмечает Газета.ру, главный арбитр встречи Тэйлор показал немцам две желтые карточки.

Сборная Германии занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе три очка.

Португальцы после проигранного матча располагается на третьем месте с тремя баллами.

Французы встретятся с португальцами в Будапеште 23 июня, а сборная Венгрии сыграет с Германией в Мюнхене в этот же день.