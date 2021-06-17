Спорт

Воркаут-движение поделилось итогами подготовки псковичей к ГТО

Движение Street Workout Pskov в Пскове в своих социальных сетях опубликовало итоговое видео о реализации проекта развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО.

Для более 500 учащихся образовательных учреждений Пскова и Псковского района прошли семинары и мастер-классы по воркауту и нормативам комплекса ГТО. Свыше 100 тысяч человек в Псковской области узнали о проекте развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО.

Отметим, проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команды 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодежного центра.