Спорт

Два стадиона появится в Стругах Красных до конца лета

Сразу два спортивных объекта появится этим летом в Стругах Красных: физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) и площадка по программе «Газпром – детям». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, оба строительных объекта посетил в ходе рабочей поездки в избирательный округ председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Вместе со спикером ход работ на будущих стадионах проконтролировал глава Стругокрасненского района Александр Волков.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Впечатления хорошие. Подрядчики с опытом, работают качественно, есть уверенность, что в обозначенные сроки объекты будут сданы в эксплуатацию», - поделился после осмотра депутат. Александр Котов отметил, что в Стругах Красных с нетерпением ждут открытия двух стадионов – в поселке давно не строились спортивные объекты такого масштаба. «Думаю, обе площадки будут востребованы – тем более, что они очень удачно расположены: одна у пятиэтажных домов, вторая на месте бывшего школьного стадиона», - добавил спикер.

У школы подрядчик завершает земляные работы и готовится к укладке геотекстиля и подсыпке. Совсем скоро проявятся контуры полноценного футбольного поля – размер спортивного объекта отличает его от уже привычных стадионов с хоккейными коробками, возведенных партией «Единая Россия». Этот ФОКОТ строится за счет средств нацпроекта «Спорт – норма жизни», но в его очертаниях угадываются уже знакомые жителям региона элементы: беговая дорожка вокруг футбольного поля, вместительная трибуна, универсальная волейбольно-баскетбольная площадка. Тренажеры в перечень оборудования не входят, но частью комплекса станет площадка для сдачи норм ГТО, уже смонтированная здесь в 2019 году.

Во время осмотра ФОКОТа Александр Котов и Александр Волков обсудили с представителями подрядной организации и управления капитального строительства возможности отклонения от проекта. Строители предлагают заменить рулонное покрытие дорожек бесшовным, чтобы исключить попадание воды и дальнейшее расхождение стыков. В этом случае слой резины будет тоньше, но сама конструкция, по словам подрядчика, надежнее. По просьбе Александра Котова техническую сторону идеи изучит УКС. Глава района Александр Волков предложил заменить старые опоры освещения на металлические мачты и проложить кабель под землей. Стоимость таких изменений также посчитают специалисты управления капстроительсва. Сумма контракта уже сейчас составляет 36 млн рублей, но есть шанс уложиться в сумму, сэкономленную на торгах.

На площадке, возводимой по программе «Газпром – детям» также работает техника, рабочие подсыпают основное поле. Сдача объекта намечена на конец июля. В сроках подрядчик уверен – это уже пятый типовой объект, четыре построены в Пскове. После Струг Красных на очереди такие же площадки в Дно, Пыталово, Локне и Дедовичских Пожеревицах.

«Стругокрасненскому району повезло, что в этом году сдаётся сразу два объекта, - поделился глава муниципалитета Александр Волков. - Работы ведутся согласно календарному плану, надеюсь, подрядчики справятся в срок и с хорошим качеством работ. И футбольное поле, и комплекс ГТО, установленный два года назад, и беговые дорожки помогут создать хорошие условия для занятий спортом. В районе хорошо развивается лыжный спорт, есть спортивная школа. Надеюсь, новые объекты дадут толчок для развития спорта не только в районе, но в целом в Псковской области. Конечно, здоровый образ жизни у нас на первом плане».

Александр Котов назвал появление новых спортивных объектов в области серьезным движением вперёд. «В этом году у нас строится семь физкультурных комплексов открытого типа, большое количество площадок ежегодно возводит "Газпром" по своей программе. Через несколько лет ситуация по развитию массового спорта поменяется кардинально», - уверен спикер областного Собрания депутатов.

Площадки в Стругах Красных будут открыты для всех желающих. Спортивный инвентарь для них и для спортивной школы район планирует получить по программе приграничного сотрудничества после открытия границ.