Спорт

Псковички получили право выступить на гала-концерте во дворце гимнастики

22 воспитанницы отделения спортивной аэробики псковской спортшколы «Бригантина» под руководством Анжелики Алексеевой представляли Псковскую область в финале общероссийского соревновательного марафона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивной школы.

Финал общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады «Здоровые дети - здоровая Россия» прошел с 17 по 20 июня в Москве при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства спорта и Министерства просвещения РФ.

За право выступать в финале соревновались более 640 коллективов из 57 субъектов страны, всего более 10 тысяч человек. Соревнования прошли в трех номинациях: общая гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный «марафон».

Юные спортсменки «Бригантины» вошли в состав лучших коллективов страны и получили право участвовать в гала-представлении во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.