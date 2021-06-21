Спорт

Великолучанки вернулись с медалями с кубка России по стрельбе

Кубок России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе прошли с 14 по 22 июня в стрелковом спортивном комплексе Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской ДЮСШ №3.

Команду Псковской области представляли мастера спорта Дарья Васильева и Анна Веселова, а также кандидат в мастера спорта Екатерина Румянцева. К соревнованиям их готовила тренер Ольга Чернобровкина.

В упражнении «Пятизарядный пневматический пистолет» Дарья Васильева заняла первое место, а Анна Веселова завоевала «бронзу».