Спорт

Псковские спортсмены стали призерами чемпионата России по легкой атлетике

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области - мастер спорта России международного класса Константин Шабанов и мастер спорта России Филипп Шабанов - завоевали две медали на Чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На дистанции 110 м с барьерами с результатом 13,90 Константин Шабанов стал серебряным призером соревнований, на этой же дистанции Филипп Шабанов с результатом 13,96 — бронзовым призером.