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Спорт

Традиционная регата по академической гребле проходит в Пскове

26.06.2021 13:20|ПсковКомментариев: 0

ХХ традиционная «Псковская регата» по академической гребле, посвященная памяти заслуженного тренера России и СССР Валерия Прокопенко, проходит на реке Великой в Пскове 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Константин Чижов.

В программе - заезды в классах «одиночки», «двойки» (парная, распашная гребля) и «четверки» (парная, распашная гребля).

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях – до 15 лет и до 17 лет. В регате участвуют около 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Калуги, Великого Новгорода, Твери, Пскова и Дедовичей. К соревнованиям допускаются спортсмены с документами, подтверждающими отрицательный тест на коронавирус или наличие антител.

Обслуживают соревнования судьи всероссийской категории из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Твери. Регата проходит без зрителей.

Теги: #псков #спорт #регата
Источник: Псковская Лента Новостей
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