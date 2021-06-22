Спорт

Шахматный турнир «полуночников» прошел во Власьевской башне в Пскове

После годового перерыва, вызванного началом пандемии коронавируса, который пришел на Псковскую землю, областная Федерация шахмат совместно с Региональным центром шахматного образования и спорта при поддержке областных комитетов по образованию и спорту, возобновили проведение шахматных соревнований в рамках Международного фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

В 2021 году в связи с необходимостью защиты жизни и здоровья участников Фестиваля и выполнением требований указа губернатора Псковской области от 22 июня 2021 года, организаторы были вынуждены ограничить число участников, а также ввести жесткие меры, предусмотренные нормативными актами Минспорта России и Роспотребнадзора о противодействии коронавирусной инфекции в период соревнований. Так перед началом турнира у всех участников и арбитров, а также представителей проходит процедура измерения температуры дежурным врачом, все участники и иные лица должны быть в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, перед каждым туром проходит дезинфекция рук и т.п.

Сегодня стали известны победитель и призеры турнира «Ночной блиц марафон» - изюминки псковского Фестиваля, где более сильный шахматист дает фору по времени более слабому. В соревновании, которое прошло по традиции во Власьевской башне Псковского кремля, приняли участие шахматисты Псковской области, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Турнир «полуночников» для самых выносливых шахматистов в 18 туров, который начался поздно вечером и завершился ранним утром, выиграл представитель Санкт-Петербурга Сергей Панченко. На втором месте его земляк Илья Соколов, а третье место у псковича Владимира Никитенкова.

Заслуженные награды самым выносливым шахматистам вручили президент Федерации шахмат Псковской области, международный арбитр Дмитрий Шахов и главный секретарь турнира, спортивный судья первой категории Андрей Лилейкин.