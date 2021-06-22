Спорт

Первый этап Кубка Псковской области по велоспорту TrailRace XIX прошел в Печорском районе

Первый этап Кубка Псковской области по велоспорту (маунтинбайк даунхилл) TrailRace XIX прошел в деревне Рогово Печорского района – на лесных склонах «Мальской долины», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования состоялись 26 и 27 июня в следующих возрастных категориях:

«девушки» (девушки от 18 полных лет);

«юниоры» (2004 года рождения и младше);

«мужчины» (1990 - 2003 годов рождения);

«мастера» (1981 -1992 годов рождения);

«ветераны» (1980 годов рождения и старше).

Участниками первого этапа Кубка стали спортсмены из Пскова, Санкт-Петербурга и Геленджика. Они соревновались в заездах с отсечками времени на трассах «Дикая», «Банановая» и «Ветерок».

Победители определялись в каждой категории по сумме времени двух попыток. Среди девушек лучшей стала Ольга Захарова (Псков), среди «мастеров» первое место занял Алексей Захаренко (Псков), второе – Павел Румянцев (Псков), третье – Егор Уренцов (Санкт-Петербург).

В категории «мужчины» лучший результат показали Павел Гурин (Санкт-Петербург), Сергей Федоров (Псков) и Илья Онищук (Псков). Среди «юниоров» самыми быстрыми оказались Марк Боровский (Санкт-Петербург), Михаил Иванов (Псков) и Илья Комаров (Псков).

Участников, занявших первые, вторые и третьи места, наградили грамотами и медалями от организаторов соревнований.

Организаторы соревнований: парк активного отдыха «Мальская долина», Федерация велосипедного спорта Псковской области при поддержке комитета по спорту Псковской области.