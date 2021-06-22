Спорт

В Пскове определили призеров международного фестиваля по быстрым шахматам

Любители шахмат соревновались за призы и награды второго турнира по быстрым шахматам, который прошел в рамках международного шахматного фестиваля «Псков-2021». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат, мероприятие состоялось в выходные дни в актовом зале Псковского агротехнического колледжа.

На этот турнир приехали шахматисты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новгородской области.

В региональной федерации шахмат отметили, что в целях защиты жизни и здоровья участников фестиваля организаторы были вынуждены соблюдать жесткие меры, предусмотренные нормативными актами Минспорта России и Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией. Так, перед началом турнира дежурный врач измерил всем температуру, все участники и иные лица были в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, перед каждым туром проходила дезинфекция рук и т. д.

На мероприятии разыграли 12 призов различного достоинства, а также золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителем турнира по быстрым шахматам стал пскович, действующий чемпион России в возрастной категории «‎Юноши до 15 лет», Алексей Захаров. Он набрал 7,5 очка и 9 возможных.

На втором месте – мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района, который отстал от лидера на пол-очка.

Бронзовую медаль в этом соревновании завоевал пскович Александр Кульнев. Спортсмен уступил серебряному медалисту только по дополнительным показателям.

Награды победителям и призерам турнира по быстрым шахматам ХVII международного шахматного фестиваля «Псков-2021» вручила главный судья соревнований, спортивный судья первой категории Светлана Ханнанова.