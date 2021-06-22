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Спорт

Велосипедист из Пскова стал чемпионом России

28.06.2021 15:06|ПсковКомментариев: 0

Пскович завоевал медаль на первенстве России по велосипедному спорту среди юниоров в возрасте от 19 до 22 лет в Самаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

По результатам соревнований в индивидуальной гонке на время на дистанции 25 км с результатом 32,44 минуты победу одержал мастер спорта России Константин Некрасов, а с результатом 33,10 минуты на пятом месте оказался мастер спорта России Тимофей Шерстнев. Молодые люди являются спортсменами Центра спортивной подготовки Псковской области.

В гонке приняли участие 39 спортсменов из 15 субъектов страны.

В центре поздравили спортсменов и тренерский состав отделения велосипедного спорта с достигнутыми результатами.

Теги: #псков #велоспорт #центр спортивной подготовки
Источник: Псковская Лента Новостей
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