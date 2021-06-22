Спорт

Псковички вышли в финал Первенства России по волейболу

Первенство Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу, ставшее отбором на Первенство России, прошло 23-26 июня в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Соревнования среди девушек до 19 лет проходили на Кремлевском пляже. Псковскую область представляла пара Альбина Елфимова из Псковского государственного университета и Виктория Петрова из Псковской спортивной школы «Бригантина».

Девушки завоевали на соревнованиях 2 место и тем самым обеспечили себе место в финале Первенства России, которое состоится в городе Анапа.