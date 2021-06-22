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Спорт

Юный пскович во второй раз взял золото на фестивале по шахматам

28.06.2021 20:13|ПсковКомментариев: 0

Действующий чемпион России по шахматам в возрастной категории «юноши до 15 лет», пскович Алексей Захаров стал победителем турнира по блицу, который прошел в рамках Международного шахматного Фестиваля «Псков-2021». Псковский спортсмен набрал 9,5 очков из 11 возможных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

«В турнире приняли участие шахматисты из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Ленинградской областей. Конечно, наличие платных ПЦР тестов, особенно для псковских спортсменов, сократило число участников этого соревнования, но турнир всё равно стал увлекательным сражением сильнейших шахматистов нашего и других регионов нашей страны, приехавших на псковский шахматный Фестиваль», - добавили организаторы турнира.

Второе место с результатом 8,5 очков из 11 возможных завоевал мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района.

Бронзовую медаль в этом соревновании взял постоянный участник псковского шахматного Фестиваля Илья Соколов из Санкт-Петербурга, набрав 7,5 очков.

Всего 12 наград по блицу ХVII Международного шахматного Фестиваля «Псков-2021» победителям и призерам турнира в различных номинациях вручила главный судья соревнований, спортивный судья первой категории Светлана Ханнанова.

Теги: #псковский район #шахматы #спорт #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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