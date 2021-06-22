Спорт

Псковичи примут участие в мастерском турнире по ММА в Тульской области

Псковичи примут участие во всероссийском мастерском турнире по СБЕ (ММА), посвященном памяти мастера спорта Алексея Калинина, в Тульской области. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Соревнования пройдут с 18 по 19 июля в городе Новомосковск. В них примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. Псковскую область там представят два воспитанника СШОР «Экспресс», спортсмена КСЕ «Отечество — Псковская область» Дмитрий Рогов и Себастьян Бабурин.

Тренируются спортсмены под руководством Андрея Тимофеева. В клубе единоборств им пожелали удачи и уверенной победы на соревнованиях.