Спорт

С ходом строительства стадионов в Дно ознакомился Александр Котов

Два спортивных объекта возводится в городе Дно – площадка по программе «Газпром – детям» и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) по национальному проекту «Спорт – норма жизни». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, с ходом реализации ознакомился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Вместе со спикером на объектах побывал глава Дновского района Михаил Шауркин.

Из трех возможных вариантов площадок Газпрома в Дно будет самая большая – с полем для мини-футбола, баскетбольной и волейбольной площадками, беговой дорожкой, прыжковой ямой и зоной воркаута. Шесть таких объектов уже сданы в Псковской области и эксплуатируются, на очереди пять, включая дновский. Все объекты по очереди возводит одна строительная организация, успевшая в процессе накопить опыт.

Александр Котов обратил внимание на технологический перерыв – в котловане еще стоит вода после дождей – и поинтересовался, насколько качественно выполнен дренаж под объектом. «Мы были вынуждены прекратить работы, - подтвердил представитель подрядной организации. – Еще вчера здесь было озеро, но дренаж хорошо работает. Мы заложили его по периметру и прокопали в существующую ливневку, вода уходит». Через несколько дней строительство возобновится – срок сдачи установлен на 1 августа, подрядчик надеется, что погода позволит выполнить все вовремя. Например, второй слой резинового покрытия дорожек или синтетический газон для футбольного поля необходимо укладывать только в сухую погоду. Все оборудование уже закуплено и хранится на складе.

Спортивная площадка находится в двух шагах от здания районной администрации, глава муниципалитета Михаил Шауркин наблюдает за строительством с первого дня. «Мы всегда готовы показать, что мы делаем, и такое включение в процесс всегда на пользу. Хуже, когда заказчик приходит на готовое поле и спрашивает, что куда уложено, что куда сыпалось. Такой негативный опыт есть, но не в этом случае», - поделился подрядчик.

ФОКОТ по национальному проекту возводится в заводском районе Дно, необходимые для стадиона площади удалось подобрать только на окраинной территории. Михаил Шауркин рассказал Александру Котову, что во дворе пятиэтажек не так давно установили новую детскую площадку, здесь же планируется строительство магазина. «Спортивных объектов в этом районе совсем не было. Чуть раньше мы сделали тут осушение, освещение. Будем надеяться, с вводом объекта жизнь микрорайона изменится в лучшую сторону», - поделился Михаил Шауркин.

На этом участке дождь тоже повлиял на планы. И хотя вода не стоит, работать пока невозможно. Подрядчик надеется вернуться на объект через день-два. Изначально дренажа в проекте не было, но по согласованию с управлением капитального строительства коррективы внесли уже по ходу. Верховые воды будут собирать канавы по периметру стадиона.

Срок сдачи этого объекта – 31 августа. Подрядчик признался, что небольшие нестыковки с графиком есть, но условия позволяют прибавить темп. Стройкой занимается организация с опытом, стадион в перечне объектов пока первый. До конца июля в планах завершение укладки асфальта, а в августе – чистовые покрытия, установка опор освещения, тренажеров, ограждения. По проекту ФОКОТ похож на стадионы, которые возводит в регионах страны «Единая Россия». Из федерального бюджета на его строительство выделено без малого 36 млн рублей.

После осмотра строительных объектов Александр Котов и Михаил Шауркин отправились к дновской школе №1, капитально отремонтированной 10 лет назад. Своего стадиона у учебного заведения не было никогда, но есть подходящая площадка рядом и проект, включающий все необходимые элементы. А еще есть предписание прокуратуры о необходимости организации уроков физкультуры на пришкольной территории. Последняя судебная отсрочка истекает в этом году.

Ни в одну из существующих программ по возведению спортивных объектов школа попасть не может из-за ограниченных размеров участка. Решить проблему можно только за областные средства. Александр Котов напомнил Михаилу Шауркину, что верстка бюджета на 2022 год уже началась. «Готовьте свои предложения, будем надеяться, что и этот объект общими усилиями нам удастся сделать», - отметил председатель Собрания депутатов.