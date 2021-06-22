Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
президент наградил руководителя «Псковстройпроекта»
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
Планово и без рисков
Профсоюзный акцент
Плати за электричество онлайн И получай подарки
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 22.06.2021 15:060 Алексей Севастьянов о псковском футболе: Надо возвращать утраченные позиции 02.07.2021 14:210 Псковская спортсменка стала чемпионкой России по прыжкам в длину 02.07.2021 09:550 С ходом строительства стадионов в Дно ознакомился Александр Котов 01.07.2021 22:050 Псковичи примут участие в мастерском турнире по ММА в Тульской области 01.07.2021 10:320 Отборочный этап чемпионата России по рейдам на квадроциклах прошел в Гдовском районе 01.07.2021 09:162 Реконструкцию второй части «Машиностроителя» планируют в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.06.2021 16:0875 Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса 25.06.2021 10:294 Тонувший в реке Великой в Пскове ребенок скончался в реанимации 25.06.2021 12:4611 Новый ресторан открылся в Пскове 27.06.2021 19:355 Мужчина умер через 10 минут после прививки от COVID-19 в Иордании 29.06.2021 11:3714 Александр Коновалов покинул пост заместителя главы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковская спортсменка стала чемпионкой России по прыжкам в длину

02.07.2021 14:21|ПсковКомментариев: 0

Спортсменка из Псковской области завоевала «золото» и «серебро» на первенстве России по легкой атлетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Соревнования проходили в городе Уфе. В них приняли участие юниоры в возрасте до 20 лет. Псковскую область представляла спортсменка Центра спортивной подготовки Наталья Спиридонова.

В дисциплине «прыжок в высоту» с результатом 185 см спортсменка заняла 2 место, а в дисциплине «прыжок в длину» с результатом 6.30 Наталья стала победительницей первенства России среди юниорок до 20 лет.

Теги: #Псковская область #спорт #легкая атлетика #центр спортивной подготовки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За какую партию вы будете голосовать на выборах в сентябре?
В опросе приняло участие 1787 человек
02.07.2021, 15:050 Михаил Ведерников о ситуации с борщевиком: Давайте внимание на этой работе сосредоточим 02.07.2021, 15:030 В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников 02.07.2021, 14:530 «МТС Энтертейнмент» и Comedy Club Production проведут в России более 250 мероприятий 02.07.2021, 14:491 Стас Осовский: «Титан-Полимер» составит мировую конкуренцию многим заводам в сфере химической промышленности
02.07.2021, 14:470 Многодетные псковские семьи получат компенсацию средств за борьбу с борщевиком 02.07.2021, 14:350 Участок трассы в Печорском районе ремонтируют по нацпроекту 02.07.2021, 14:350 «Собственной персоной»: Стас Осовский о «Деловой России» и псковской экономике. ВИДЕО 02.07.2021, 14:210 Псковская спортсменка стала чемпионкой России по прыжкам в длину
02.07.2021, 14:070 Комитет промышленности создадут на базе псковского отделения «Деловой России» 02.07.2021, 13:530 Для псковских осужденных провели месячник по борьбе с наркоманией 02.07.2021, 13:510 Подкрепить силы мертвой и живой водой приглашает пушкинское Бугрово 02.07.2021, 13:420 Стас Осовский рассказал, зачем возглавил псковское отделение «Деловой России»
02.07.2021, 13:390 Президент подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования 02.07.2021, 13:330 В Пскове открылись очередные Калкинские чтения 02.07.2021, 13:200 15216 жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку 02.07.2021, 13:080 Житель Карелии на угнанном автомобиле попал в ДТП в Порховском районе
02.07.2021, 13:030 Около 13 млн рублей получит Псковская область на углубленную диспансеризацию болевших коронавирусом 02.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» со Стасом Осовским 02.07.2021, 12:570 Псковичей приглашают создать новые автомаршруты 02.07.2021, 12:430 С 5 июля изменится порядок выдачи пропусков в погранзону
02.07.2021, 12:300 Агрессивными шарпеями из Опочки займутся сотрудники Россельхознадзора 02.07.2021, 12:100 Воспитывающий ребенка «кладмен» в Великих Луках лишился свободы за 31 попытку сбыта наркотиков 02.07.2021, 12:000 СНГБ предлагает реализовать планы с кредитом от 9,15% 02.07.2021, 11:580 Прайс на размещение агитматериалов на сайте «МК-Псков.ру» на выборах в Псковской области 19 сентября
02.07.2021, 11:560 Еще трое человек скончались от коронавируса в Псковской области 02.07.2021, 11:491 Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля 02.07.2021, 11:450 Бородатый лжеэлектрик с женщиной и детьми обокрал пенсионера в Великолукском районе 02.07.2021, 11:360 «Хайпожоры»: Звонок от Путина и борьба с ночными меломанами
02.07.2021, 11:322 Путин назначил нового гендиректора Общественного телевидения 02.07.2021, 11:260 Вступил в силу приговор дедовичскому мужчине с патронами в кармане пиджака 02.07.2021, 11:121 Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек 02.07.2021, 11:080 «Собственной персоной»: Стас Осовский о «Деловой России» и псковской экономике
02.07.2021, 11:050 В Великие Луки вернулся пассажирский транспорт большого класса 02.07.2021, 10:563 Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми 02.07.2021, 10:470 Почта России почти вдвое снизит потребление бумаги и электроэнергии к 2025 году 02.07.2021, 10:352 Переболевшие ковидом теперь могут пройти углубленную диспансеризацию
02.07.2021, 10:270 Практикующий фельдшер и активист стал участником проекта ПЛН о медиках 02.07.2021, 10:230 Сбербанк сохранит пониженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля 02.07.2021, 10:131 Результат дорожных работ по новому ГОСТу оценили Александр Котов и Михаил Шауркин 02.07.2021, 10:120 Подразделение РХБ защиты Черноморского флота дезинфицирует детский лагерь «Артек»
02.07.2021, 10:005 В России увеличили прожиточный минимум на 2022 год 02.07.2021, 09:550 С ходом строительства стадионов в Дно ознакомился Александр Котов 02.07.2021, 09:524 Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 02.07.2021, 09:500 Псковичке доплатили пособие по беременности и родам с помощью прокуратуры
02.07.2021, 09:400 Водитель «Опеля» сбила самокатчицу в Пскове 02.07.2021, 09:340 В «Горводоканале» рассказали о ходе строительства второй очереди подземного водозабора 02.07.2021, 09:160 Голландец из Зилупе попал в психиатрическую больницу после пересечения границы с Латвией 02.07.2021, 09:110 Более 7 тысяч жителей Псковской области претендуют на получение новых пособий
02.07.2021, 08:561 В России впервые изъяли единственное жилье у банкрота 02.07.2021, 08:430 Прайс на размещение агитматериалов на «Радио Шансон» на выборах в Псковской области 19 сентября 02.07.2021, 08:2711 Руководство псковской инфекционной больницы привилось от COVID-19 02.07.2021, 08:150 Новый конкурс для НКО стартовал в Псковской области
02.07.2021, 08:000 Архивисты опубликовали воспоминания двоюродной сестры императора о Пскове 02.07.2021, 07:450 В России введут обязательную идентификацию зрителей на соревнованиях 02.07.2021, 07:293 Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля 02.07.2021, 07:152 Отели Турции начали предлагать скидки до 40%
02.07.2021, 07:005 Более 130 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 01.07.2021, 22:050 Псковичи примут участие в мастерском турнире по ММА в Тульской области 01.07.2021, 21:454 Жители Пскова откликнулись на годовой отчет главы города 01.07.2021, 21:250 Псковичи стали чаще оформлять «Сельскую ипотеку»
01.07.2021, 21:080 Новые издания пополнят книжный фонд двух библиотек Псковской области 01.07.2021, 20:510 Легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ленинградском шоссе в Пскове 01.07.2021, 20:300 Подозрительный чемодан обнаружили у «Ростелекома» в Пскове 01.07.2021, 20:271 Волонтеры культуры в Самолве готовятся к юбилею Александра Невского
01.07.2021, 20:160 Псковича доставили в больницу после эвакуации из горящей многоэтажки 01.07.2021, 19:5711 Я намереваюсь внести предложения для изменения качества жизни всего региона — Елена Лунгу 01.07.2021, 19:321 Закладку первого камня в фундамент строящейся церкви освятили в Новосокольническом районе 01.07.2021, 18:530 Детская киностудия снимает короткометражку в Псковской области
01.07.2021, 18:470 «В фокусе»: Отчет главы города Пскова о работе в 2020 году 01.07.2021, 18:320 Как уберечь ребенка от падения из окна псковичам напомнили в УМВД 01.07.2021, 18:121 Петр Крупеня поздравил ветеранов боевых действий 01.07.2021, 18:000 Особые гости приехали в пушкинское Петровское 1 июля
01.07.2021, 17:540 Более полумиллиона рублей направят на военно-историческую реконструкцию в Островском районе 01.07.2021, 17:420 В Пскове начался демонтаж старого ограждения у лицея №21 01.07.2021, 17:410 Пскович рассчитался с многочисленными долгами после ареста дома и участка 01.07.2021, 17:307 Президент прочищает трубы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.