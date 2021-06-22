Спорт

Псковская спортсменка стала чемпионкой России по прыжкам в длину

Спортсменка из Псковской области завоевала «золото» и «серебро» на первенстве России по легкой атлетике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Соревнования проходили в городе Уфе. В них приняли участие юниоры в возрасте до 20 лет. Псковскую область представляла спортсменка Центра спортивной подготовки Наталья Спиридонова.

В дисциплине «прыжок в высоту» с результатом 185 см спортсменка заняла 2 место, а в дисциплине «прыжок в длину» с результатом 6.30 Наталья стала победительницей первенства России среди юниорок до 20 лет.